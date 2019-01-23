LINE隱藏版功能！網友狂試「字體加粗和斜體」卻糗翻天

2019-01-23 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友無意間發現LINE有變換字體的功能，只要在字句前後加上特定符號，就能把文字轉為斜體或粗體，於是發文分享。許多網友跟進嘗試，卻都沒有成功，後來有網友跳出來說明，表示字體變換功能僅適用於電腦版，所以手機版面的文字訊息不會變化，只會連同符號一起「現出原形」。

一名女網友日前在《Dcard論壇》上分享，自己用過噗浪（Plurk），該網站發文時，只要在文句前後加上特定符號，就能使文字有所變化，現今她發現LINE也有類似功能！

原PO表示，若要加粗文字，就在文句前後加上「*」符號；要轉為斜體，改加「_」符號；若要粗體和斜體併用，就同時加上兩種符號。

許多網友看完趕緊拿起手機嘗試，但螢幕上的字不但沒變化，符號還跟著出現：「*嘿*」、「*咦*」、「_再一次_」、「*好奇怪*」、「_為什麼_」、「*沒有*」。

不斷失敗的網友們表示，「手機會連符號一起出現」、「我的怎麼不行」、「我剛已經衝去試了，好糗」；後來有網友跳出來解釋，「手機app沒有，只有電腦版能用」。

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