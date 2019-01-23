學測週五登場 明下午開放查看試場座位

2019-01-23 18:33

〔記者陳心瑜／新北報導〕108學年度大學學科能力測驗將於25日及26日兩天登場，明天下午2時至4時開放考生查看試場座位。新北巿政府教育局表示，新北巿共1萬9534名考生報考，較去年增加459名。

新北巿教育局表示，新北境內設有新北一考區5個考場（新北高工、國立華僑高中、板橋高中、新莊國中及新莊高中）；新北二考區4個考場（新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中），以及台北四考區1個考場（新店高中），共計設置10個考場，492個試場（含預備試場）。

新北市政府於考試當日將在各考場提供包種茶，陪考家長及考生可攜帶環保杯飲用，公車也配合考試加開班次。

新北巿政府教育局提醒考生預先了解交通動線，親自查看試場，避免因無法準時到達考場或跑錯考場。如發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請務必儘速聯繫考場試務人員協助解決，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。

新北教育局表示，大學入學考試中心已於網站公告「試場分配表」與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站查閱，或撥打電話（02）2364-3677進行語音查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/