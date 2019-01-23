台灣世界展望會聯手全聯 寒冬送暖愛心採購

2019-01-23 21:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣世界展望會今日攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，共同關懷離島兒童教育，規劃愛心採購活動，接待15戶由台灣世界展望會長期關懷的澎湖家庭，並提供每戶購物金2000元，讓他們歡喜過好年。

自今年元旦起至3月31日止，台灣世界展望會與全聯福利中心共同攜手合作「台灣離島助學行動」，關懷澎湖、蘭嶼弱勢兒童的教育需求，今日全聯福利中心澎湖新店店特地規劃愛心採購活動，受邀的15戶家庭，台灣世界展望會除長期提供助學金外，並透過社工關懷與陪伴，參與孩子的成長與每個階段的挑戰。

當這些家庭知道有2000元愛心購物金後，都表現得相當謹慎，希望妥善運用這筆金錢，採購家庭的必需品，家人們還開會商量要購買的品項，包括：衛生紙、米、麵條、冷凍水餃以及孩子們最愛的零食，大家都滿載而歸。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，台灣世界展望會長期致力投入弱勢兒童關懷工作，邀請民眾一同支持離島助學行動，透過助學金、課後照顧與輔導、才藝學習、社工關懷訪視，幫助孩子探索自我、提升信心、激發潛能，未來不只具備改善自己與家庭生活的能力，更有機會追尋心中的夢想。即日起至3月31日，全台全聯門市投入零錢支持「台灣離島助學行動」，或上台灣世界展望會網站捐款，愛心專線：（06）221-5800。

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