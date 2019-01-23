苗栗（火旁）龍推「七龍珠集章」 可抽Switch遊戲主機

2019-01-23 18:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕（火旁）龍是苗栗客庄特殊元宵活動，除了（火旁）龍當下，爆竹炸龍的刺激、震撼，「跈龍」（客語，意「跟著龍走」）也有其樂趣，市公所於今年以「（火旁）龍巡庄、新旺貓裏」為主題，設計集點遊戲，邀請民眾探訪苗栗市及鄰近的台3線周邊鄉鎮，另公所接駁專車、台3線新竹客運也有（火旁）龍相關主題裝飾，搭乘遊庄更有身臨其境之感。

市公所表示，早年苗栗客庄（火旁）龍活動，是「一庄出一龍」，由庄內青年組龍隊，展現活力；精彩刺激的（火旁）龍，吸引群眾圍觀，但在龍隊行進之間，也往往吸引孩童跟隨遊庄，以「跈龍」添福氣。

市公所於今年推出「（火旁）龍桌遊」、「七龍珠集章抽好禮」等遊戲，除呼應「跈龍」遊庄的概念，也讓參與民眾，深入苗栗客庄，認識（火旁）龍的典故，與有趣的龍隊文化及故事，完成集點者，就有機會抽得任天堂Switch遊戲機。

另，市公所也將市區接駁專車、台3線新竹客運公車，於車外裝飾（火旁）龍相關主題看板，包括椅背枕巾、走道等都有主視覺意象，讓民眾搭乘身臨其境。

苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市人文薈萃，更有許多青年創業開店，充滿小城特色，鄰近的獅潭、大湖、卓蘭、泰安等台3線鄉鎮，也風光明媚，建議民眾在元宵節期間，可規劃2日遊，白天暢遊苗栗市或台3線風光，夜間則是體驗苗栗（火旁）龍的刺激熱鬧，感受滿滿的客家風情。

（火旁）龍桌遊將在2月13日，也就是正月初九祥龍開光點睛的活動現場，民眾參與祥龍祈福陣，就可以獲得一份；七龍珠集章辦法，則請到苗栗市公所，或摺頁上合作的店家索取按圖索驥，數量有限；（火旁）龍公車則是即日起開始行駛，歡迎民眾用不一樣的方式，為迎接2019苗栗（火旁）龍暖身，提早感受苗栗（火旁）龍的魅力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/