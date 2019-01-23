林佳龍明見普悠瑪罹難家屬 家屬：但願家人能回來過年

2019-01-23 18:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍明天（24日）將首度與普悠瑪事故罹難者家屬見面懇談，普悠瑪事故罹難者家屬今天特別發表聯名聲明說，家屬們要的不是錢，而是台鐵面對缺失改進的決心，保證不再發生這樣的事故，希望讓造成事故發生有關人員負責，以免再發生憾事，也給以後的人員警惕；家屬要的更不是金錢多寡，可以的話，更希望家人能夠回來一起過年。部長林佳龍若不能理解家屬們的核心價值，那麼怎麼談都不會有結果。

近日台鐵局長拜訪台東這件事，部分家屬感到很心寒，感覺台鐵只在乎輿論、大眾的觀感，並且刻意操作，將拜訪家屬這事在臉書張貼；但實際上，不論是事故調查漏洞百出，又不願提出關鍵資料，或是賠償部分，台鐵總是比照很久以前的大里事故。

普悠瑪家屬指出，人身及人生是無價的，不能用金錢衡量，賠償意義不在於表彰罹難者的人身價值，而在於表現台鐵對於普悠馬事故，後續處理的誠意及展現態度，台鐵用一個久遠以前的大里事故案例來比照，只會讓人覺得敷衍了事，花錢消災。

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