撞臉日本模特兒 高嘉瑜：連我媽都問我「是你嗎？」

2019-01-23 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕北市正妹議員高嘉瑜今天在臉書上PO出一張出遊照，照片中的她鼓著腮幫子，模樣十分清純可愛。但照片裡的主角其實不是高嘉瑜本人，而是日本一位正妹模特，因為其側面角度激似高嘉瑜，讓高家瑜也忍不住分享出來表示，「真的有點像耶！」

高嘉瑜今天下午於個人臉書上分享一張IG貼文截圖，表示近日有網友拿這張照片問她照片上的人是不是她？而圖中的正妹有著水汪汪的大眼睛，俏皮地鼓著腮幫子看地圖，樣子神似高嘉瑜，而高嘉瑜本人也認為「真的有點像耶，連我媽都問我：這是你嗎？」

原來這名激似高嘉瑜的正妹是位日本時裝界的模特兒masyuro。網友紛紛表示，「日本版高嘉瑜」、「以為10年前的照片 」、「 難道是失散多年的妹妹...」、「 這不是妳嗎？ 昨天就看到這張圖了我還以為妳去日本玩拍的」。還有網友邀高嘉瑜考慮換成跟這位日本正妹模特一樣的髮型，不少人也舉手同意，「 無限期支持嘉瑜造型變這樣」、「 這髮型妳可以考慮」。

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