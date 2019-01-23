醫病》婦人穿紙尿褲常感染 尿道中段懸吊手術改善尿失禁

2019-01-23 23:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕53歲的張女士常在倒垃圾、提重物、打噴嚏、大笑時尿液不自主地漏出，晚上常起床上廁所而睡不好，外出活動時也常要找廁所，即使每天用衛生棉仍怕褲子溼掉傳出異味而改穿紙尿褲，因悶熱導致陰部反覆感染發癢，為此減少自己最愛的逛街和旅遊行程，變得很不快樂。

國泰醫院婦產科醫師黃文貞說，尿失禁首先要區分是急性或持續三個月以上的長期性，急性期的漏尿若出現頻尿、解尿疼痛、尿量減少，常常是跟下泌尿道感染有關，而長期性的漏尿常見原因是壓力性尿失禁、膀胱過動症。

而「壓力性尿失禁」是骨盆器官支撐能力缺乏，尤其是發生於腹壓上升時如咳嗽、打噴嚏、跑步等。「膀胱過動症」則是膀胱逼尿肌不穩定，導致尿道控制能力降低，有尿急迫感。長期性的漏尿常常跟生產或停經後的骨盆機能障礙有關。

黃文貞說，更年期婦女最常見的「壓力性尿失禁」，醫師會視漏尿多寡、頻率，與對患者生活品質的困擾，評估判斷漏尿的嚴重程度，再安排骨盆檢查、尿動力學等檢查，若為輕微的漏尿可藉由持續的凱格爾運動獲得症狀的控制，嚴重漏尿患者，生活品質受到顯著影響，可考慮手術治療。

黃文貞說，治療尿失禁手術分為傳統的膀胱頸懸吊術與第三代新式的尿道中段懸吊手術。「傳統膀胱頸懸吊術」需開腹，傷口較大，手術時間長，住院約5天。

目前盛行的方式是「尿道中段懸吊手術」，將人造纖維網帶植入婦女中段尿道下組織，利用網帶的纖維空隙與尿道旁組織產生鑲嵌作用，強化恥骨尿道韌帶，達到有效治療尿失禁的效果，屬於陰部微創手術，手術時間短、手術傷口小、副作用發生率低、恢復快，住院時間約2天等優點。

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