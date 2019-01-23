太平戶政新春揮毫一辦12年 12生肖Q版春聯超吸睛

2019-01-23 22:15

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，太平區戶政事務所今天連續第12年舉辦新春創意春聯揮毫，每年充滿創意的生肖春聯都讓民眾很期待，今年剛好湊成12生肖，書法老師發揮巧思應景寫了「諸事大吉」、「豬年行大運」，今年還邀請5位國小小朋友到場揮毫，創意也讓人驚艷。

太平區戶政事務所秘書賴月蘭表示，戶政事務所2008年時開始舉辦新春揮毫活動，邀請中華甲骨文學會的陳國卿、黃俐華、蘇麗裡現場揮毫寫春聯，民眾只要當天到場洽公，就能挑選自己喜歡的春聯帶回家，今年邁入第12年。

賴月蘭說，3位老師每年都會配合生肖，想出創意的生肖春聯，過去已寫過「牛轉乾坤」、「馬到成功」、「猴年行大運」等春聯，因搭配Ｑ版的動物圖像，民眾都很喜歡，今年搭配豬年，書法老師寫了「諸事吉祥」，剛好集滿12生肖的創意春聯，排在一起民眾看到都稱讚書法老師的創意。

連續12年都到場寫春聯的黃俐華老師就說，每年都會配合當年生肖，參考別人作品後創作創意春聯，沒想到一寫就寫了12年，笑稱應該可以退休了，今年豬年她說只要掌握最特別的豬鼻子，就可以寫出特別的春聯。

今天現場還邀請中華國小5位書法社的小朋友到場寫春聯，小朋友都以豬年為創作題材，發揮創意寫春聯，其中2年級的張軒睿，從小喜歡塗鴉畫畫，曾拿過兒童聯想創意畫全國第2名，今天也利用Ｑ版的豬圖像，寫了「春」、「豬福滿滿」，相當有創意。

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