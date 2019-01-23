防疫再升級 桃機2/2裝16台X光機查入境手提行李

2019-01-23 17:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕邊境防疫措施再升級，農委會副主委黃金城表示，關務署正在緊急採購18台X光機，今天會議決議，2月2日將在桃園機場兩個航廈裝設16台，另外2台備用，將針對3年內有發生非洲豬瘟疫情地區來台旅客進行入境手提行李檢查。

行政院長蘇貞昌本月14日視察桃園機場時，指示邊境檢查機關對高風險地區入境旅客手提行李應達100%檢查，農委會表示，1月17日起除了桃園機場和小港機場以人工檢查高風險地區來台旅客入境手提行李，其他機場都已經完成以X光機進行掃描檢查。

目前桃園機場是由航警局派員在旅客入境空橋出口，人工檢查旅客手提行李，黃金城表示，今天召開跨部會會議後決議，由關務署緊急採購18部X光機設備，2月2日就會在桃園機場兩航廈下機通道處裝設16部，兩個航廈各裝設8台，針對非洲豬瘟3年內疫區國家來台旅客執行入境檢查手提行李。

全國機場只剩下小港機場需要人力協助檢查，且目前松山機場、台中機場、高雄小港機場、台南機場都是針對所有航班進行入境手提行李檢查，僅桃園機場因為航班旅客太多，僅針對非洲豬瘟高風險地區來台航班。

至於目前申請延長檢核期限的廚餘養豬場，黃金城表示，1月31日前所有廚餘場環保署會完成檢核，沒有通過檢核就要改用飼料飼養或離牧，農委會會有補償措施。

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