土地公以立筊預告！ 林園百年老廟承辦世界福德文化節

2019-01-23 19:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟信徒擲出立筊，3天後接獲中國仙岳山福德廟通知，由東林福德廟承辦今年的「世界福德文化節」，立筊隨即倒伏，仙岳山派員來台商洽時，對此大表驚訝，解讀是神蹟。

有個男信徒去年12月30日中午到東林福德廟參香，擲出立筊，人在喝喜酒的管委會主委林寶祥得知，趕回來問事。他說，每次擲出立筊，一定是土地公有所指示，當天選定今年1月2日攆轎請示。

1月1日下午，林寶祥接到中國廈門市仙岳山土地公廟理事會會長林福壽通知，希望今年由東林福德廟舉辦第12屆世界福德文化節，話畢立筊當下倒伏，2日攆轎後，決定承接這項兩岸宗教盛事。林福壽17日來台洽談籌備事宜，得知立筊過程，訝異土地公「未卜先知」。

世界福德文化節由仙岳山土地公廟發起，每年有許多台灣、中國、馬來西亞、新加坡奉祀土地公廟宇參與，屏東車城福安宮、宜蘭五結奠安宮、桃園福德宮都曾承辦，高雄則是第一次。

林寶祥指出，已經商定11月9至11日一連舉辦3天活動，將廣邀全國及馬來西亞、新加坡土地公廟宇共襄盛舉。

東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

大年初一發錢母 今年加碼到2000個

林寶祥說，今年農曆年大年初一上午7點，循例將發放錢母給信眾保平安、祈福，去年製作1000個，大排長龍供不應求，今年加碼到2000個，滿足信眾求得新年好兆頭需求。

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