比韓國瑜更神 屏東把高雄台南水果一起賣出去

2019-01-23 20:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣為農業大縣，縣長潘孟安近年積極全球佈局行銷屏東縣在地優質農產品，除穩定國內市場供需，更拓展國際市場，今年更創新突破，採團體戰共同行銷台南、高雄及屏東等3縣市農產品。

今年新春首發外銷果品今天（23日）在屏東縣高樹鄉裝箱封櫃，將蓮霧、蜜棗、番石榴及楊桃等優質農產品出口外銷，農委會國際處長洪忠修、農糧署署長胡忠一、農糧署南區分署長姚志旺等人親臨現場。

屏東縣政府表示，屏東縣蓮霧種植面積為2518公頃，佔全國的71%，全國第1；蜜棗屏東縣種植面積為594公頃，佔全國的31%，全國第2，為全台重大水果產地，縣府全面規劃佈局以因應各個市場不同需求，除持續外銷鄰近國家地區如日本、韓國、香港及中國，更將觸角伸及杜拜、加拿大。

本次出口的蓮霧及番石榴來自屏東與高雄，蜜棗更擴及台南、高雄及屏東，另外還有產自台南與屏東的楊桃，屏東縣政府強調，這是將大家的力量加總起來，以團體戰方式穩定供貨給各出口國市場。

農糧署長胡忠一表示，去年全台生鮮水果外銷產值創下20年來新高，期待屏東縣共同合作的外銷經驗，讓各縣市透過多元行銷方式，將台灣鮮果導入各國市場，打出品牌形象，提升農民收益。

縣府表示，本次封櫃出口外銷的各項水果，共有4貨櫃，其中2貨櫃為蜜棗，1貨櫃芭樂及1貨櫃的楊桃、蓮霧，共22噸，後續還將分批出口。

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