還路於民！台鐵允拆竹南戰備月台 公義路拓寬有解

2019-01-23 18:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路後段緊鄰國軍戰備月台，導致原本雙向車道縮減至2米路寬，造成交通不便，立法委員陳超明持續爭取拆除部分軌道「還路於民」，近期偕同竹南鎮公所與台灣鐵路局會商後，台鐵同意出具土地使用同意書予公所，後續將由公所依前瞻計畫提出拓寬道路申請，可望於3月底前啟動工程程序。

設置於台灣鐵路竹南站末端的戰備月台，是國軍闢建用於裝甲車運輸及裝載，但一旁的公義路約2米寬，僅容一車通行無法會車，每逢上下班尖峰時段交通打結，居民抱怨連連。

竹南鎮長方進興說，戰備月台土地為台鐵所有，國防部租用，但閒置多年，已無實際功能，日前與陳超明、台鐵、內政部營建署到場會勘，規劃將道路拓寬至10米，維持雙向單線通車路幅，擬擴大拆除一半以上戰備月台，台鐵也原則同意，提供土地同意書給公所。

方進興說，為解決經費問題，將先提出公義路拓寬案申請前瞻計畫補助，讓土地變更及月台拆除得以先行執行，而後再納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，爭取用地費補助。陳超明國會辦公室指出，將全力協助，有信心於3月底前啟動工程程序。

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