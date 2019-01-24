外國人超崩潰！ 在台灣只會中文根本不夠用？

2019-01-24 12:53

〔影音新聞／綜合報導〕有許多外國人因為喜歡台灣，而決定留在台灣學中文。但在台灣學中文竟然不像想像中順利，而是會遇到超多困擾嗎？來自法國的YoutuberKu's dream酷的夢-，分享了五個他在台灣學中文遇到的五個困擾，引來了許多外國人也在下方留言表示真的經常遇到這些事情。

1.台灣人不會拼音

台灣人平常使用的是注音，而外國人學習中文使用的是拼音，因此經常因為這樣而跟台灣人有溝通障礙。

2.馬上就被台灣人影響

台灣人平常說話經常不分捲舌音，跟台灣人相處就很容易被影響也跟著ㄗㄓ不分，最後連自己都搞不懂自己到底在說什麼。

3.亂學語助詞

台灣人說話有非常多的語助詞，但是一般台灣人也無法正確解釋這些語助詞的用法，導致外國人需要掙扎一段時間才能學會正確用法。

4.台灣人不跟你講中文

有許多台灣人看到歐美臉孔的第一反應，就是想要練習英文，因此也不管對方是不是有可能會講中文，總之就先把會的英文都拿出來講一遍，反而讓這些外國人沒辦法練習他的中文。

5.在台灣講中文還不夠

在台灣一般口語中還是融入了大量的台語，所以如果只是學中文，跟台灣人對話就會遇到很大的困難，例如「母湯」、「歹喬」、「假掰」這些用法都會讓他們很困惑。而台灣許多長輩平常也還是習慣說台語，因此要融入台灣生活至少要會一點台語會比較好。

沒想到在台灣學中文還有重重障礙要跨越，如果你身邊也有正在學中文的外國朋友，不妨多給他一點協助吧！

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