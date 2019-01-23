離岸風電彰化槓中央 苗栗縣府這樣說…

2019-01-23 19:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕彰化縣政府因為離岸風電躉購費率槓上經濟部能源局，中央與地方互踢皮球，將核定權推給對方，使得總投資額超過6000億的彰化外海離岸風電開發案陷入僵局；而同樣有離岸風電機組的苗栗縣，縣府則說，原則上會配合中央政策，但若地方出現反彈聲浪，將會撤銷地方政府同意函。

苗栗縣政府祕書長陳斌山說，會依照往例原則配合中央政策，先確認當地公所及漁會無意見，再核發地方政府同意函，但都會附上但書，要求相關單位須善盡溝通之責，若引發地方居民反彈將撤銷。

陳斌山說，苗栗離岸風電並非大規模電場，每年躉購費率也都由經濟部能源局與廠商洽談，縣府過去未過問，也不知情，對於這次彰化縣政府槓上能源局，他認為，苗栗離岸風電涉及金額不及彰化龐大，不會有圖利業者的疑慮。

南龍漁會總幹事顏德坤說，地方會盡量配合中央政策，但漁民仍不免受到影響，而廠商在施工期間已予以補償，後續將依照中央制定的回饋金條例，按照發電量去核算，每年分配依比例分配給縣府、地方公所、漁會，降低漁民損失，如此做法也獲得多數漁民認同，不反對中央續推離岸風電。

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