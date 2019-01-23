茹素30年 他開餐廳支持小農

2019-01-23 20:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕近年食安問題備受關注，讓許多產地直送食材的「小農餐廳」蔚為風潮，屏東潮州鎮上的蔬食餐廳業者潘榮宗，今年起陸續推出「與小農有約」活動，首波採用來自崁頂鄉港東村長徐秀如夫妻種植的「巴西蘑菇」，希望透過料理，幫助在地小農行銷也讓顧客吃得健康。

潘榮宗說，他與妻子茹素30年，希望把健康飲食的觀念跟更多人分享，2年前在潮州開設藝棧咖啡蔬食餐廳，主打天然食材，2年來吸引了不少忠實顧客，過去他們夫妻倆都是出身農家，深感務農辛苦，因此決定把餐廳當成平台，與更多在地小農合作，他認為支持在地，就能實踐安心飲食。

潘榮宗推出的「與小農有約」活動，讓民眾到店裡用餐，還可以與民濃面對面話家常，深入了解在地食材，首場活動以「巴西蘑菇」為主題，潘榮宗以西餐方式，用巴西蘑菇製作義大利麵，富含多醣體與微量元素的巴西蘑菇，入菜後不但能增添風味也更營養。

種菇的村長徐秀如說，當初因為先生長期作息不正常，免疫力失調，經朋友推薦吃巴西蘑菇，吃了一陣子後體質有所改善，因此決定自己種植，現在他們共有六個貨櫃，採恆溫、恆濕方式種植，平每個貨櫃一次口收300公斤。

徐秀如說，因為鮮菇保存不易，他們也與生技廠合作開發乾燥真空包、膠囊保健食品等，但行銷對農民來說仍是一大困境，現在餐廳願意攜手合作，讓民眾除了可以吃到巴西蘑菇料理，還可選購伴手禮，也為小農提供了更多的機會。

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