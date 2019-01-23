北市聯醫爆流感群聚 1患者出現肺炎症狀

2019-01-23 16:45

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市立聯合醫院和平院區驚傳護理人員與患者發生A型流感群聚感染，衛福部疾管署公布，從1月10日至21日，該院共13人確診，包含6名護理師與7名患者，但現在多數個案經治療後已退燒，只是有1名患者出現肺炎症狀，轉至加護病房。

根據疾管署資料，目前6名護理師中，5人在家休養，1人症狀緩解已恢復工作；7名病患中，1人已出院，5人分別轉至3間病房隔離治療，另有1人因出現肺炎症狀，轉收治加護病房治療。

疾管署副署長羅一鈞說明，該署均有提供醫護人員公費流感疫苗，他們也有接種，以目前主要流行的H1N1為例，保護力可達6至8成，雖仍有感染流感的機會，但可降低併發重症風險，像是該病人共計32名工作人員，其中6名護理師群聚感染，並非多數。

疾管署將持續監測，院方也已加強相關防治措施，包括將有症狀病患進行隔離，並落實工作人員生病不上班，同時加強工作人員配戴口罩及勤洗手措施、病房及公共區域環境清潔與消毒次數、訪客確實執行手部衛生及配戴外科口罩，並宣導發燒不陪病，以及持續監測病患及工作人員健康狀況，如有異常儘速通報單位主管。

此外，該醫院經評估已給予該病房相關接觸者預防性投藥，會持續健康監測至1月29日。

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