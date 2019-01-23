醫病》口腔癌患挺友選舉遲開刀 腫瘤變5倍大險喪命

2019-01-23 17:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕69歲葉姓男子去年9月發現左腔有1公分大的一期惡性腫瘤，需立即開刀診治，葉男無視有生命威脅，仍忙於為朋友選舉，直到投票結束才去開刀，但腫瘤已惡化成5公分大的三期腫瘤，緊急切除後才免於生命危險，也因切除腫瘤太大，左臉凹陷一半，不復昔日容貌。衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，口腔癌長得很快，千萬不能拖，一拖延恐就要命！

葉男表示，去年9月他發現左邊口腔出現白斑，感覺有顆東西，到某大醫院就診，檢查為1公分大惡性腫瘤，當時醫生對他說，可以開刀拿掉，他認為醫生說法聽起來「不是很急的樣子」，加上當時養雞跟種植火龍果的事要忙，友人選舉也來請託協助，就沒立即安排開刀處理。

怎麼變這麼大！葉男說，11月中旬感覺嘴巴內異物感越來越明顯，影響咀嚼，趕緊到彰化醫院就診，才知腫瘤已超過4公分，院方雖勸需趕快手術，但他已答應要幫朋友打完選戰，只好「咬牙苦撐」，11月底選舉結束才安排手術切除，當時取出腫瘤已有5公分大，左邊口腔幾乎挖掉一半。

葉男也說，他不抽菸，但從20歲開始嚼檳榔，直到50歲才戒掉，沒想到還是躲不過口腔癌，認為是發現之初，醫師沒有告知他口腔癌會長得很快，讓他失掉戒心，一期沒處理，到了三期才手術。

對此許嘉方表示，口腔黏膜不會一夕之間就長出腫瘤，如果口腔潰瘍久不痊癒、出現紅斑或白斑、黏膜表面粗糙、黏膜纖維化或腫脹，應該要趕快就醫，千萬不能拖延，一般人發現後通常很快手術，很少拖到2個月，若是一期進行手術，癒後通常良好，若到三期才切除，還要飽受放療及化療的折磨，癒後也通常不佳。

許嘉方說，臨床研究，確實發現口腔癌細胞長得特別快，葉先生的口腔癌細胞2個月變為5倍大，是太快了點，雖較罕見，但也不無體質、免疫力下降造成的可能；葉男手術順利，目前需進行放射線及化學治療，後續情況也要持續追蹤。

許嘉方也指出，口腔癌患者中，近約9成有嚼檳榔的習慣，縱使葉男已經戒檳榔20年了，仍有可能，根據衛福部資料，嚼檳榔罹患口腔癌的機率是一般人的29倍；同時吸菸及嚼檳榔者，機率為89倍；同時吸菸、飲酒及嚼檳榔者，機率為123倍，建議正在嚼的人最好馬上戒掉，30歲以上每2年篩檢1次。

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