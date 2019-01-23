農糧署又要租地種鳳梨釋迦？ 劉櫂豪轟：搞不清楚狀況

2019-01-23 16:44

［記者黃明堂／台東報導］2017年農委會輔導的「台農發」公司擬在鹿野承租台糖土地200公頃種鳳梨釋迦，引發農民恐慌，憂心打亂外銷行情，臨時喊卡；不料，農糧署東區分署重提舊案，還發函台東縣政府請求評估，立刻被立委劉櫂豪打槍，緊急暫緩承租。

劉櫂豪先在臉書貼文重砲轟擊，「搞不清楚狀況的農糧署分署長，該上緊發條了」！後來撤掉這段，改貼「農糧署沒有要承租台糖兩百公頃土地種鳳梨迦，請農民放心。」

由農委會輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」，兩年前傳出在鹿野瑞源地區承租200公頃台糖土地種鳳梨釋迦，農民擔心衝擊現有的中國外銷市場、與民爭利。

劉櫂豪說，當時即要求農委會終止計畫，日前農糧署竟又一紙公文要求台東縣府評估台糖瑞源農場鳳梨釋迦專區種植計畫，造成農民恐慌，以為政府相重新啟動計畫，再度引起農民疑慮。

「政府不會再啟動種植專區的規劃」

劉櫂豪說，他立即致電農委會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一，兩人明確表示停止台糖瑞源農場鳳梨釋迦種植計畫，保證政府不會再啟動種植專區的規劃。

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