和平醫院爆A流群聚感染 13人中鏢、70人預防投藥

2019-01-23 16:33

〔記者周彥妤／台北報導〕低溫來襲，流感疫情拉警報。台北市衛生局證實，台北市聯合醫院和平院區1月10日至21日共有6名護理師、7名病患確診A型流感，確診護理師安排公傷假5日，13起病例將持續監測至29日，已針對約70位病患接觸者施行預防性投藥。

衛生局疾病管制科長歐佳齡說，起先是病患感染A型流感，再傳染給護理師所致，時間大致從1月10日開始起18日出現較多人感染狀況，每名感染者都已服用克流感治療。

歐佳齡說，目前約有50多名工作同仁（治療醫事人員、實習人員、打掃人員）及20名病人已施行預防性投藥，將監測至1月29日為止。

歐佳齡說，流感未強制要請假幾天，通常退燒後24小時，病毒量就會降低到一定程度，只要有戴口罩就比較沒問題，發燒員工則一律在家休息。目前比較麻煩的是病房會有家屬、訪客，因此要求醫院落實訪客管理，加強環境清潔消毒。

聯醫說，感染護理人員都有接種疫苗，5個已退燒、1個還在發燒當中，目前在家中請公傷假休養，已針對病人接觸者進行預防性投藥。

聯醫也說，和平婦幼院區目前已採取相關措施，包括流感病人調整單人房或集中隔離照護；環境全面消毒；加強標準防護措施及手部衛生；加強發燒監測，發現類流感症狀立即通報；確診流感的護理師已安排公傷假5日，並適當安排單位人力調度支援，同時依據標準作業流程嚴密管控中。

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