比基尼登山客罹難 營建署半年內整合登山單一入口網

2019-01-24 00:16

〔中央社〕比基尼登山客吳季芸意外墜谷，不幸罹難，引發各界討論現行登山制度是否完善；營建署長吳欣修表示，將推出單一入口網，整合入山申請、山莊登記、警政等服務，半年內應可完成。

登山客吳季芸獨攀中央山脈南三段時不幸罹難，但因未事前申請，被指稱「爬黑山」，使得近期登山議題被廣泛討論，知名山友雪羊則在臉書上抨擊，現行登山申請制度僵化。

吳欣修今天表示，今年會有一系列的登山服務檢討，把過去散在林務局、消防署、警政署、營建署、觀光局等業務整合起來，放在單一服務平台，讓民眾透過平台就可以介接到各項服務。

吳欣修坦言，民眾爬山時遇到的最大困難是「不知道要找誰」，以知名健行路線「溪阿縱走」為例，就牽涉台灣大學、林務局、觀光局的業務範疇，一般民眾根本搞不清楚，容易降低事前申請的意願。

觀光局管森林遊樂區、營建署管國家公園、林務局涵蓋山屋、山莊申請，警政則牽涉一些入山管制業務，消防負責救援事宜，這些權責劃分民眾多半搞不清楚，因此營建署幾乎1、2天就會接到民眾來電洽詢登山問題。

營建署官員表示，日前已與林務局討論相關事宜，近期就會啟動後台整合作業，預計半年內完成單一入口網的建置。

另外，營建署也將檢討國家公園封山時機與期程，並重行檢視國家公園入園申請網站。

營建署針對山友就封山時機與期程所提的意見，以玉山國家公園範圍內南橫三山及關山線步道為例，由於交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段未來將修復南橫公路可通車至天池（136K），未來將配合通車期程，把南橫三山及關山線步道調整至難度高級的登山分級，並修改登山行程規劃後，再來試辦開放申請。

不過南橫公路（台20線）在2009年莫拉克風災後嚴重毀損，至今仍未全線通車（梅山口109k至向陽154k），營建署將協調公路管理單位，積極就可開放期程或另規劃登山口的方式辦理。

至於國家公園入園申請網站，營建署表示，玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園開放申請的登山路線，目前是列出大眾化登山路線供申請；經營建署檢討後，將在1個月內，修正國家公園入園申請網站，增列「其他」申請項目，提供非一般性路線的申請。

營建署未來也將持續宣導登山安全教育，透過不同的管道將登山安全教育觀念普及化，例如舉辦登山安全講座、善用社群網路推廣或多元化的媒體，宣導從事登山活動前、中、後，應有的準備，包括完整的登山計畫、體能訓練、裝備器材、留守人員、投保登山綜合保險以及具GPS功能的緊急通訊設備，以確保登山安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/