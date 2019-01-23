弟、妹先後出養美國 一場台灣之旅意外再續手足情

2019-01-23 16:19

〔記者蔡文居／台南報導〕弟、妹在5歲時先後出養美國，獨留大姊小美（化名）一人在台灣，由於父母親雙亡，小美思念出養美國的弟妹，委託家扶中心協尋。結果，一場台灣之旅，意外讓他們再度牽起手足情緣。

善牧基金會台南嬰兒之家社工部主任劉宜菁說，去年善牧接到屏東家扶中心的委託，請他們幫一名21歲的台灣女孩小美尋找被出養到國外的手足。小美自幼因家庭因素長期被安置在機構裡，其2名弟妹先後在5、6歲的時候被出養到國外，如今1個13歲、1個12歲，她希望能了解弟妹的現況。

善牧接獲委託，立即與國外機構聯繫，但尚未獲得消息。前幾天，剛好因來自美國的帕斯曼一家人的造訪，讓這起案件有了進展。

帕斯曼一家人住在美國猶他州，育有1名親生女兒，並先後在善牧領養了3名子女，其中13歲的男孩羅斯正是小美的弟弟。當時，羅斯被領養2年後，小他1歲的妹妹也要被出養，帕斯曼太太得知，雖然很希望2人能在同一個家庭中長大，但因有4名子女，而無力再領養，此事也成為她心中之憾。

劉宜菁說，因不忍手足在異地分離，帕斯曼太太透過臉書找到住在阿拉巴馬州收養妹妹的薛納漢家，讓兄妹倆能在異地團圓，並定期聚會。

這次，帕斯曼一家的大女兒因即將上大學，日前全家決定來趟台灣之旅，原本只是單純的旅遊，因帕斯曼另2名收養子女曾安置在善牧台南嬰兒之家，而興起造訪善牧的念頭。

善牧組長鄭雅婷說，負責接待的社工曾接手小美妹妹出養後續追蹤的工作，當看見羅斯直覺得面熟，因她曾在妹妹的報告中看過兩人的合影。她立刻調出過去的照片，給帕斯曼一家人看，確認羅斯正就是小美的弟弟。這意外的發現，也讓小美姊弟3人在相隔多年後，再續手足情緣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/