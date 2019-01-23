婦人頭暈以為是感冒 一檢查竟是大腸癌3期

2019-01-23 16:13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台大醫院竹東分院表示，1名68歲老婦因頭暈來求診，她自己以為只是一般感冒，但經抽血檢查後血液竟培養出腸道細菌，隨即安排大腸鏡檢查，確診為大腸癌第3期，醫師為她做腹腔鏡乙狀結腸切除手術成功，患者順利康復出院。

台大醫院竹東分院表示，這名患有糖尿病和肝硬化的老婦，一開始只是因為頭暈、頭痛來求診，門診醫師發現她有發燒症狀，安排住院進一步檢查，抽血意外發現血液培養長出D群鏈球菌，醫師判斷認為D群鏈球菌的牛鏈球菌菌血症與大腸癌有高度相關，隨即安排病人接受大腸鏡詳細檢查，結果發現病人的乙狀結腸有約4公分的腫瘤，病理報告也證實罹患大腸癌第3期。

台大醫院竹東分院醫療部主任林明鋒說，患者在外科醫療團隊的照護治療下，接受腹腔鏡乙狀結腸切除術，順利切除腫瘤後出院，並安排門診後續化療。

林明鋒也說，過去文獻已證實特定腸道細菌的菌血症與大腸直腸癌的相關性。有名的例子包括牛鏈球菌、梭桿菌、鬆脆類桿菌，這些細菌有些是常見的腸道共生菌，它們之所以會出現在血液中很可能是透過癌症組織不正常黏膜而進到病人血液當中。

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