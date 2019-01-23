隔夜年菜加熱未達75°C 恐腸胃炎上身

2019-01-23 16:13

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將到來，許多民眾會多準備一些年菜，和親友在飯桌上聚餐，吃不完的菜擔心浪費丟掉，則會再放到隔餐復熱繼續吃，但年節期間總有些人因腸胃炎掛急診就醫，營養師說，多數是因年夜菜保存溫度、及復熱未達75°C以上所導致。

豐原醫院營養師許啟松表示，很多人擔心年夜菜會有硝酸鹽殘留造成致癌物質出現，不過，隔夜菜中的亞硝酸鹽含量非常低，反倒是要擔心冰箱的冷藏溫度不夠低，復熱時的溫度有沒有達75°C以上，避免腸胃炎發生的機率。

菜餚裡如果加入「蛋」一起拌炒更要特別留意，因為「蛋」的營養成分高，細菌容易利用它做孳生營養源，全熟的蛋吃不完，儘快放入7°C以下的冰箱冷藏，復熱時一定要75°C以上；「半熟蛋」最好是當餐吃完、不要放隔餐，因為半熟蛋更容易孳生病菌，造成腸胃炎。

另外，過年期間最常見的滷肉，盡量在3至5天內食用完畢，主要是滷肉滷愈久，鈉含量會愈來愈高，對於高血壓、心血管疾病的人恐造成負擔，建議滷好的鍋肉可以分裝，每天要吃多少就拿多少出來復熱，減少復熱的頻率，保留食物的營養成份。

魚肉則含有較多不飽和脂肪酸，存放溫度不夠，比一般肉類更容易酸敗變質，因此在隔餐食用時，如有異味避免再食；年糕，如不小心放到發霉，別為了節儉切掉發霉的部分繼續食用，仍建議發霉的年糕還是要忍痛丟掉，因為黴菌分泌的毒素無法用高溫去除，嚴重的話可能導致肝臟病變。

營養師許啟松表示，為了減少隔夜菜造成腸胃炎發生的風險，儘量準備適當的份量，避免殘留過多剩菜，如果還是有剩菜，食用前記得要復熱到中心溫度75°C以上，隔餐或隔天就吃完，才能健康平安過春節。

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