蘇花改倒數352天！ 明年元月10日正式全線通車

2019-01-23 15:36

［記者王峻祺／花蓮報導］春節連假在即，蘇花改工程進度備受民眾關注，公路總局今辦春節疏運記者會。蘇花公路改善工程處長邵厚潔強調，蘇花改預計明年1月10日全線通車，至今還距離352天，目前僅谷風隧道新建工程進度稍延宕，但仁水隧道超前，有信心能在預期內達標，如期如質正式通車。

春節假期將在2月2日展開，因應車流量較大，蘇花改工程處目前已要求蘇花公路谷風隧道、中仁隧道及仁水隧道承包商於工地出入口、鄰近台9線道路做好交通維持，避免造成車輛堵塞，提前進行疏運前置作業。

蘇花改原預定朝向明年元月10日達通車標準，但因仁水隧道進度超前，加上各隧道皆已貫通，施工團隊正全力趕辦道路、排水、橋梁、隧道、聯絡隧道等工程，蘇花改工程處長邵厚潔今宣布新目標，強調一定能在元月10日「正式通車」。

「若沒通車就回家吃自己！」邵厚潔指出，蘇花改工程僅剩約29公里，花蓮境內中仁隧道進度89％，仁水隧道進度超前，應有機會提前完工，今年是蘇花改工程處的最後一場尾牙，明年再見面時，就將會是通車慶祝會，一定會如期完工通車。

他說，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」分蘇澳至東澳、 南澳至和平、和中至大清水3路段，總計改善長度約38.8公里，工程包括8座隧道總長24.5公里，約占總計畫長度的62％，因工程位於東部變質岩區，地質複雜且多變，施工困難度極高，其中蘇澳至東澳段已於去年2月5日通車。

其中，南澳至和平段屬要徑工程的觀音隧道、谷風隧道及其中55公尺長的鼓音橋，將連結成相當於12.6公里的長隧道，完工後將是國內僅次於雪山隧道的第2長公路隧道；蘇花改交控中心軟硬體建設也預計於今年9月完成。

蘇花改工程處表示，目前已積極辦理東澳至南澳段的可行性評估，未來將再把和平至崇德段可行性評估納入施作，並持續控管花東縱谷安全景觀大道設計及施工進度，期許未來提供用路人更安全舒適的道路。

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