國保首期10年補繳期將屆 102.6萬人未繳恐少領給付

2019-01-23 15:25

〔記者林惠琴／台北報導〕國民年金保險首期2008年10月、11月的保險費，10年補繳期限將於今年1月31日屆滿，超過期限不得請求補繳、計入保險年資，衛福部估計仍有102.6萬餘人尚未繳費，未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取、身心障礙年金無法享有基本保障，給付恐少領數十萬元。

衛福部社會保險司長商東福表示，國保主要納保對象為25歲至未滿65歲，未參加勞保、公保等其他職域性社會保險的民眾，多屬於未就業民眾，因此制度設有10年補繳期，也就是每月保險費繳款期限加上10年，若超過10年未繳，則不得請求補繳、計入保險年資。

商東福說明，不得計入年資會影響未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取、金額至少3628元，身心障礙年金也無法享有基本保障4872元。

衛福部舉例說明，假設2008年國保開辦時是55歲的阿金，首期就成為被保險人，卻有1年保費逾10年無法補繳，65歲後每月將少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，總共會少領61萬餘元。

商東福指出，國保一開辦就投保的人數約422萬人，其中7成5已完成繳納，但仍有102.6萬餘人尚未繳納，經調查民眾不繳款的原因，近4成不願意繳納、約4成則是無力繳納。

商東福補充，針對無力繳納的民眾，欠費總額達3000元以上，且最近一年度個人綜合所得總額合計50萬元以下，年滿65歲或重度以上身心障礙者無所得限制，可向勞保局申請分期繳納；尚在10年期限內可拆單補繳；或是經濟困難可向戶籍所在地公所申請保費補助。

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