Google完成台灣首筆企業購綠電 環團籲大公司加入

2019-01-23 15:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕Google昨宣布已簽約購買10MW太陽能電力，成為台灣電業法通過後，第一個簽署購綠電的企業，同時也是Google亞洲的第一筆再生能源交易，環團對此表示樂見，也向其他大企業喊話，應該加入使用綠電的行列。

綠色和平能源專案經理李之安表示，企業於歐美市場採購再生能源已有一段時間，在亞洲的需求也與日俱增。從Apple到Google，愈來愈多企業為了品牌經營、社會責任，或是成本考量，在電力使用上選擇再生能源，甚至承諾使用百分百再生能源發電並推動旗下供應商也使用綠電。

李之安也提到，去年企業採購再生能源交易量達到歷史新高，完成了76筆共達6.5GW（百萬瓩）的再生能源購買量。而綠色和平長期要求全球IT企業轉用再生能源，減少碳排放，並讓客戶、供應商和民眾理解，選擇再生能源不僅是基於環境考量，更是符合經濟效益的決策。除了全球再生能源價格持續下降，長期的購電協議更能提供企業成本固定的電力，免於市場波動，此次Google在台灣簽訂的PPA即是如此。

李之安並指出，台灣要吸引更多企業或國際廠牌來設廠，就必須打造相對應的再生能源電力環境，增加頂尖企業投資台灣的誘因。而綠色和平認為，發展再生能源將讓臺灣的經濟發展，國家競爭力，和環境永續達到3贏局面，無論中央與地方政府，都該以更正面積極的態度來促成能源轉型。

李之安更向其他大企業喊話，今天Google從購買10MW的再生能源電力無疑是個好的起點，未來綠色和平也期待看到宏碁（Acer）等更多台灣的科技和電子企業加入再生能源購電協議的行列。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/