筏子東街連接南屯烏日 多坑洞、缺路燈惹怨

2019-01-23 15:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市連接南屯、烏日的筏子東街，是汽機車族往返南屯、烏日重要道路，道路上方為74路快速道路，可能是道路位在筏子溪旁，地處偏僻，路面已凹凸不平，有些凹洞，若機車族不小心就可能「犁田」受傷，尤其愈近烏日愈為嚴重。機車族呼籲市府趕快將路鋪平。

建設局長陳大田表示，將派人前往了解，有緊急具有危險的坑洞，會先補強鋪平，之後再進行整條道路的鋪平，而先前市議員吳瓊華曾提出設置路燈的要求，建設局也會一併設置，要讓筏子東街明亮好走。

日前有民眾反映，筏子東街因當地路燈不明，造成一位機車騎士為避開一位老人而受傷，因此市議員吳瓊華曾前往會勘，要求建設局趕快設置路燈。

有機車騎士反映，筏子東街除了沒有路燈外，另一項急需緊急處理就是道路的鋪平，因為整條道路凹凸不平，讓往返烏日南屯的機車族叫苦不已，即使是汽車行走，也會因凹洞太深而彈跳，讓駕駛深恐車子可能受損。

有市民表示，此條路早已坑坑洞洞，已反映許久，有些坑洞甚至可看到石頭，但市府只修補較大坑洞，一下雨，坑洞又都出現了，應該整條路好好鋪平，因為畢竟這條路不但有上班族在走，學生也很多。

機車族表示，市府不能只鋪坑洞，因為只補坑洞，如同補丁，只要一下雨或者是大型車輛經過，可能原來坑洞就出現了，請市府不要認為道路在河堤旁，就可以不重視，因為筏子東街行經的車輛真的很多，不止是機車，汽車也多，而且開的很快，若不實實在在的鋪平，很容易發生又有坑洞，不但危險且浪費公帑。

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