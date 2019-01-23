因應草埔隧道明年通車 台東首部排煙車到位

2019-01-23 15:19

［記者王秀亭／台東報導］南迴公路草埔隧道長達4.6公里，預計2020年初啟用通車，因應隧道災害救援需求，台東縣首部排煙車交車驗收，台東縣消防局表示，這輛排煙車主排煙機風速相當中度颱風等級，將有助隧道火災時迅速排出大量濃煙。

公路總局正在進行南迴公路拓寬改善工程，其中草埔隧道有4.6公里長，隧道北口位於台東縣達仁鄉，隧道通車後，有災害救援需求，台東縣消防局在隧道北口成立隧道（達仁）分隊，公路總局更從去年至今年補助消防局購置各式救災車輛裝備器材。

台東縣消防局表示，各式設備中以隧道專用的救災排煙車最為特別，車上配備的主排煙機風速相當於中度颱風等級（每秒約37公尺、12級風），送風量每小時達12萬立方公尺以上，兼具正負壓排煙功能，屈折臂式活動座讓操作較不受限制，是隧道火災、地下坑道及各式建築物火災的好幫手，與水帶連結，還可產生有冷卻效果的水霧，提升救災效能。

消防局長管建興指出，除添購各式救災車輛裝備，消防局還要在隧道分隊、大武分隊組成隧道專責救援隊，並徵選專責人員，保障用路人的安全。

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