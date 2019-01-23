巨型OX九宮格超吸睛 國衛院修草坪玩出創意

2019-01-23 14:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕OX九宮格是許多人童年回憶，簡單紙筆就可以玩得不亦樂乎；而近日國家衛生研究院竹南院區的大草坪上出現一幅巨型的OX九宮格，照片被PO上網引發網友熱議。國衛院總務室暨營繕設置管理中心主任鐘偉逞笑稱，臨時發想讓鋤草大哥做簡單的地景藝術，讓員工們能在工作中融入一些樂趣，未來還會再推出其他構想。

國衛院面積廣達32公頃，其中草坪綠地約佔20餘公頃，鐘偉逞說，日前在宿舍高處俯瞰大片草地，看到鋤草大哥辛苦工作，過程也較乏味，突然靈機一動，希望藉由草坪展現簡單的地景藝術，讓鋤草工作不再一陳不變，員工工作時也可以發現意外小確幸。

鐘偉逞表示，因為大家都非專業藝術人員，過去也未曾嘗試過，所以先以大家最熟悉的OX九宮格作為主題，昨天請鋤草大哥開著鋤草車「畫」出九宮格，而鋤草員工也覺得非常新鮮，花了一下午時間不斷揣摩拿捏，順利完成這幅吸睛的大型九宮格遊戲。

照片PO網後，許多網友也大讚特別。鐘偉逞笑說，這個OX九宮格草坪地景藝術將會保留，後續再持續集思廣益，推出其他造型的創意草坪藝術，讓原本嚴肅的研究機構內也能充滿令人會心一笑的童趣景緻。

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