鄭麗君遭摑掌 彰中學生盼理性討論去蔣問題

2019-01-23 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕「人文就是動口不動手！」文化部長鄭麗君遭摑掌事件發酵，國立彰化高中寒假人文營掀起一群15、16歲的高中男女學生討論，學員們對於國民黨威權時代留下的蔣中正銅像，拆、不拆的聲音都有，一致都反對暴力解決歷史傷痛，認為人文應經由討論理性共同面對與解決。

為期3天的人文營，來自中部縣市高一學生共80人參加，活動邀請學者專家講授歷史文學、台灣民歌與戲劇、生態環境復育等，今天活動第2天，邀請轉型正義委員會代理主委楊翠、網紅作家朱宥勳等學者專題講座，也讓學生暢談時事。

對於去蔣化的新聞議題，彰中學生林洋生表示，蔣中正銅像是封閉極權的象徵，銅像存在與中國毛澤東沒什麼兩樣，手段不一，但專制極權的本質是相同的。學生洪富城說，民主化的社會，以學生的身份，他不希望在校園裡看到國民黨時代威權統治。

彰中學生彭琪愇主張保留銅像，他說，銅像存在的意義，應該經由歷史手法兩面俱陳，好的、壞的都要呈現，非陳述單面或是拆掉解決，拆除反而會激化出不理智的負面問題。

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