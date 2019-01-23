桃園市推廣客語有成 獲客委會600萬元獎勵

2019-01-23 14:43

［記者謝武雄／桃園報導］市府客家事務局、大園區公所推動客語發展，評比獲得客委會「優等」及「佳等」2個獎項，其中優等獲獎金500萬元、佳等100萬元；桃園市長鄭文燦今天在市政會議表揚兩單位推動客語的努力，尤其是桃園擁有85萬客家人口，是客家人口最多的縣市，有近山客家、濱海客家及都會客家，兼具傳統與現代的豐富面貌。

客家事務局、大園區公所獲獎的主因是打造許多全國首創亮點項目，如與學校社區合作推動客庄聚落主體遊學計畫、成立客語認證示範學校、在影城辦理知名卡通客語配音首映會，另率全國之先製作免費客語有聲Line貼圖，1個月就高達250萬人下載，大幅增加客語學習的多元管道。

鄭文燦今日主持市政會議，接受客家事務局長何明光、大園區公所區長徐藍科呈獻客家委員會促進地方客語整體發展計畫執行成效評核「優等」及「佳等」2個獎項，至於總獎金600萬元，將全數運用於推廣客語傳承。

鄭文燦說，未來將以「客家走入生活、客家結合城市、客家連結歷史」為目標，橫向加強跨機關整合、縱向強化區公所與學校連結，並配合客委會新發布「客語為通行語實施辦法」，積極推廣客語認證、校園客語學習、提升市府員工客語能力，另規劃漫畫介紹桃園客庄人文歷史、節慶產業及特色景點，透過多元創新策略落實客家語言文化的永續傳承。

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