心理衛生協會寒冬送暖助兩百多戶低收家庭生活物資

2019-01-23 14:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市心理衛生協會關懷社區弱勢族群及身心障礙者家庭，13年來每年都會辦理歲末寒冬送暖活動，今天除送給低收入戶家庭各種生活物資，也與獅子會舉辦捐血活動和名家送春聯活動，希望在過年前，讓弱勢家庭過好年，歡樂迎新年。

心理衛生協會理事長陳貴鳳說，今年寒冬送暖活動以「一分關懷、萬分感動」為主題，很多愛心市民集資捐助支持「竹夢工場」身心障礙夥伴工作，包括訂購「提袋新竹米粉」、「精油手工香皂」和白米，食用油、毛毯、衣物等日常生活用品，送給竹市身心障礙低收入戶家庭，有兩百多戶，希望讓弱勢家庭能過年。

陳貴鳳說，歲末寒冬送暖是集合各界的愛心匯聚而成，包括新竹縣不動產開發商業同業公會、

臉書愛心志工團隊、宇翔配管工程、均嘉油漆、新竹榮譽觀護人協進會及新竹市心理衛生協會志工群；現場也提供義剪和免費經絡按摩等服務，更有蘭馨琇傳協會的名家揮毫送春聯活動和國際獅子會300-G1區新竹市風華、網路獅子會暨新竹國際同濟會舉辦捐血活動，因陽光普照，吸引很多民眾前來，也讓活動圓滿成功。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/