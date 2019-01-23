矮人一截！平平同年仔「漢草」那ㄟ差這麼多？

2019-01-23 14:42

〔記者湯世名／彰化報導〕平平同年仔，「漢草」那ㄟ差這麼多？！現年7歲的陳言馨小妹妹，從3歲起反覆腹痛合併食慾差常嘔吐，四處求醫卻未見起色，甚至因吃不下、吸收不好，在幼兒園時身高矮人一截，6歲時也僅有101公分，比同年齡女生足足少10公分！經腸胃肝膽科醫師以膠囊內視鏡檢查確診為克隆氏症，施打生物制劑後終於改善腹痛問題，也在短短4個月內長高5.3公分，開心的進入小學。

陳言馨小妹妹從3歲開始反覆腹痛合併食慾差常嘔吐，2015年起陸續在多家醫學中心就診，當時診斷為紫斑症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃食道逆流，內視鏡檢查及病理切片都僅顯示胃腸道慢性發炎；期間經歷4次胃鏡檢查、2次大腸鏡檢查，治療期間仍時常因嚴重腹痛合併白血球過高而住院打抗生素治療，治療僅以類固醇搭配止痛藥使用，成效不佳，4歲時的身高才95公分，生長緩慢。

2016年11月 陳言馨到彰化基督教兒童醫院兒童腸胃科就診，醫師盧芳廷發現她身高、體重遲滯不前，尤其就醫的6個月內體重、身高完全沒有增加，為她安排第5次胃鏡，發現有十二指腸及空腸潰瘍，因線性潰瘍疑似克隆氏症（Crohn’s disease），照會兒童內分泌暨新陳代謝科就診後發現，骨齡比實際年紀小3歲，可見她的身體長期處於發炎狀態，導致身長遲滯，這個疾病不僅讓言馨每週至少腹痛3天，還嚴重影響生長。

2018年6月，盧芳廷安排膠囊內視鏡進一步檢查小腸病灶，終於發現十數處小腸潰瘍，綜合過去3年病史及臨床表現，確診為克隆氏症。

盧芳廷針對小腸型克隆氏症使用生物製劑，2018年8月開始用藥之後，陳言馨腹痛幾乎消失，身高在用藥4個月後長高5.3公分，比她過去3年加起來還多，且不再因腹痛請假，重回學校生活，目前已有110公分，明顯恢復正常生長。

陳言馨與母親今天現身說法，母親說看到言馨因為不再腹痛，晚上可以睡得好，整天精神都很好、臉上也多了笑容，還可以開心跟朋友出去玩，真的感到很欣慰。言馨則開心的說：「我終於可以享受最愛吃的布丁了。」

盧芳廷表示，兒童的發炎性腸道疾病以克隆氏症較潰瘍性結腸炎多，台灣目前確診的兒童克隆氏症病患約有200位。克隆氏症症狀包括長期腹痛、腹瀉、發燒、血便、貧血、體重減輕，因屬於慢性發炎性疾病，症狀會反覆發生，兒童還要特別注意因上述症狀引起營養不良及生長遲緩。

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