南投燈會2/2開幕 國內首座互動式機器人花燈亮相

2019-01-23 14:43

〔記者張協昇／南投報導〕2019南投燈會2月2日（下週六）將開幕，縣府23日上午舉行記者會，公布主燈造型「福嘟嘟、發大財」及豬年小提燈，全台第一個會走路的機器人花燈也出場亮相，燈會期間將在會場與遊客互動。縣長林明溱表示，今年南投燈會除了水陸雙棲外，還有煙火秀、水舞、沙雕、花海、火龍可遊賞，精彩可期，絕無冷場，保證是全台最好玩的燈會。

2018南投燈會參觀人數超過450萬人次，夾著這股氣勢，今年燈會，縣府推出升級版內容，2月1將由埔里水上燈區先行暖場，2月2日南投主燈區開幕，超過20個主題燈區迎賓，配合燈會舉辦，規劃多項主題活動，包括會展中心的昆蟲VR展、沙雕園區的4D沙雕光影秀，以及在貓羅溪高灘地將佈置超過2.5公頃的景觀花海，民 眾站在浪漫情人橋上，即可以欣賞壯麗花毯。

此外，今年水舞主打水火震撼共舞表演，已經完工的浪漫情人橋，也將仿澳洲雪梨跨年首次施放煙火，金色炫目的瀑布煙火從情人橋瀉而下，照亮燈會的夜空，加上水舞表演，營造水上、空中雙煙火秀。

元宵前夕2月13起還有一系列新春特別演出，除了銅梁火龍及陝西安塞腰鼓，今年新增浙江百葉龍與九獅圖表演。百葉龍由朵朵碩大荷花串成的巨龍，帶來令人驚嘆的表演；有300年歷史的九獅龍，則由獅籠、9隻獅子以及38條纖繩組成表演元素，幕後由拉線人牽動纖繩，演出時群舞嬉戲、妙趣橫生。

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