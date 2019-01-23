啟動春節關懷送暖機制 林智堅訪視需關懷家庭

2019-01-23 14:13

〔記者王駿杰／新竹報導〕為強化新竹市社會安全網，市府社會處啟動春節關懷送暖相關機制，盤點所有個案進行關懷訪視，並建立春節期間各項社福服務聯繫窗口、急難救助備用金、物資及安置等資源；市長林智堅今天也前往脆弱家庭訪視，要求社會處提供資源與即時協助。

林智堅今前往兩個脆弱家庭訪視，其中，快滿1歲的女童小君（化名）為經濟弱勢家庭，因先天腦部發育不全有發展遲緩，目前定期在醫院接受療育課，家庭為低收入戶，由媽媽全職照顧小君與4歲的大兒子，爸爸則是家中的經濟支柱，但收入微薄。

林智堅立刻請社會處協助小君在發展上所需的醫療資源，並協助讓哥哥申請優先就讀公幼，減輕家中負擔。

隨後，林智堅前往第二個脆弱家庭訪視，國小6年級的男孩阿功（化名）從小父母離異，父親過世後阿功都由伯父伯母扶養，雖家中經濟狀況不佳，但阿功每天仍笑容滿面，還會協助伯父復健按摩。

林智堅昨詢問阿功的興趣、喜好與生活狀況，發現愛運動的阿功運動鞋耗損，林智堅特別準備一雙新的運動鞋送給阿功當新年禮物，場面溫馨。

社會處處長李季縈指出，社會處長期關心家庭個案，並提供相關資源給予即時協助，年節將至更啟動春節關懷機制，再次盤點所有個案，評估年前關懷送暖的對象，春節前將一一透過電訪、家訪，確認包括脆弱家庭、安置家庭、兒少保護個案、低收入戶、獨居等案例生活狀況，希望透過強化聯結，讓社會安全網有效承接每個需要幫助的人，春節期間社工也會24小時輪值，即時提供協助。

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