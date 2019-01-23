大學學測週五登場 明天開放看考場

2019-01-23 14:12

［記者洪美秀／新竹報導］108年大學學測25、26日登場，今年新竹考區有3個考場，設在新竹高中、新竹女中、建功高中，共有5028名考生，明天（24日）下午2點到4點開放考生看考場。市府教育處提醒考生，學測兩天氣溫變化多，考生可適量添加衣物，考場服務站除提供備用文具、代訂便當外，也提供傳統式暖暖包，也需要考生可利用。

新竹市府教育處表示，新竹市府也與建功、成德與香山3所市立高中會在3個考場設「新竹市府考生服務站」，提供備用文具、代訂午餐與臨時狀況協助等服務，市立高中除建功高中在原校應考，成德高中與香山高中分別在新竹高中與新竹女中應考，其中竹中、建功和竹女三校考區考生共5028人。

新竹市府今年與新竹客運協調機動加開公車班次，也請台電公司加強供應各考場學校的配電線路巡視，考試期間也會停止各種施工申請，避免影響考生考試狀況。

教育處提醒考生，學測已取消製發准考證，改寄發考試通知，裡面有試場資訊及准考證號碼，建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊；考生應試時要攜帶採認的五種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；其他皆屬無效證件，將依照違規事項，扣減該科成績一級分。

此外，今年大學學測變革，配合學測由五科必考改為考生自由選考，考試節次和時間上都有調整，第一天考英文、國文（選擇題）、社會，第二天考數學、國文寫作、自然，下午第一節考試時間由原先的13時提早到12點50分開始。

試務中心提醒考生，預先了解試場交通路線，而學測成績單2月26日寄發，2月27日前進行成績複查。

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