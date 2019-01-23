桃園豬年春聯「諸事大吉」、「珠圓玉潤」

2019-01-23 14:40

［記者謝武雄／桃園報導］金豬年將至，桃園市長鄭文燦今天市政會議發表豬年春聯，豬年春聯是邀請在地書法家王孝堂、方立權揮毫，分別是「諸事大吉」、「珠圓玉潤」，即日起至市政府一樓服務台免費索取，數量有限，贈完為止，另市府也將透過區里系統發送給全體市民。

鄭文燦表示，豬年春聯是由王孝堂、方立權揮毫題字，幾經思量最終選出「諸事大吉」、「珠圓玉潤」兩款作為今年春聯主題，「諸事大吉」是由市長、議長共同聯名贈送，希望桃園平安發展，市民一切順利，至於市長版的「珠圓玉潤」出自唐朝詩人張文琮「詠水詩」，代表圓融、美好、和諧之意。

鄭文燦說，桃園重視發揚書法文化，漢字藝術底蘊深厚，書法是文化素養表徵，書法美術館今年即將在青埔橫山書法公園開幕，今年春聯大賽同樣備受矚目，預估將有萬人參與，他也鼓勵各局處首長閒暇之餘也可以練練書法。

秘書處長顏子傑表示，此次邀請王孝堂、方立權揮毫題字，兩人皆有深厚書法底蘊、篆刻技術獲獎無數，在書法領域研究、創作、推廣貢獻甚深，並致力於書法藝術傳承，帶動桃園書法風氣。

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