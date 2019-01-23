獨家飛航「彩虹故鄉」華航2月增班帛琉

2019-01-23 14:10

〔記者陳宜加／台北報導〕華航獨家飛航台北─帛琉航線，今天宣布自2月18日起，新增週一航班，並以波音737-800客機飛航，屆時每週將有3班，提供旅客更彈性的行程安排。華航也促銷，來回最低7000元起。

帛琉被譽為「彩虹故鄉」，是著名的海島度假與潛水勝地，從台灣出發僅4小時即可抵達。華航表示，2008年開始以包機飛航台北─帛琉航線、隔年正式調整為定期航班營運，最近1年平均載客率超過8成。

根據帛琉移民局 （ Palau Immigration Bureau ） 統計，去年台灣旅客赴帛琉人次較前年成長約16％，成長幅度僅次於韓國。台灣與帛琉也持續合作，例如去年12月起雙方互相給予入境免簽待遇，可望帶動觀光、商務交流。

華航指出，持續佈建亞洲航網，創造旅運需求，目前共計飛航78個航點，包括東南亞含香港共16個航點、每週往返297班；東北亞為18個航點、每週往返231班；中國共29個航點、每週往返118班；總計每週往返718班。

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