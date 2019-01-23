杉林花海27日開園 四大花區陪民眾過新年

2019-01-23 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕杉林區公所近年在農曆春節打造大面積花海，吸引數以萬計的觀光客前往拍照、賞花，今年四大花區將於27日開園，除了遊客們讚不絕口的花田迷宮外，還有一日農夫採果樂旅遊套裝供選擇，是闔家春節期間出遊的最佳選擇。

杉林區公所表示，四大花區中，「月光花田」和「新庄幸福花田區」以向日葵的金黃色系為主體，「月眉花田」和「杉林大橋花田」則是波斯菊加上百日草等不同花色的混搭，營造出不同的視覺驚喜和花海的浪漫；除「新庄幸福花田區」花期到2月28日，其餘三大花區都是2月10日後，隨即翻土春耕。

主場葵花迷宮設置融合現代與古典的藝術裝置，從2月4日除夕到2月10日，花海迷宮前設有農特產新春市集園遊會，迷宮逛累了，特色養食可隨時充份體力；27日開園當天及2月4至10日，還有「喝咖啡賞花趣」活動，民眾只要上傳杉林花海美照到活動臉書並打卡按讚，在迷宮區服務台驗證後即贈送品嚐香醇咖啡券。

此外，花海活動也安排「一日農夫採果樂」旅遊套裝遊覽車之旅，帶領遊客遍遊杉林瓜田美景，享用新鮮瓜果入菜美食，每人只要599元，詳細的活動資訊可上臉書搜尋「葵花迎賓滿杉林」粉絲團。

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