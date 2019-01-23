醫病》忽略清潔假牙 82歲嬤竟癱瘓

2019-01-23 14:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一位李姓82歲阿嬤腦膿瘍引右側癱瘓，就醫檢查後，原因竟是阿嬤輕忽了假牙清潔，而且有多達15顆蛀牙未治療，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍。

李阿嬤已82歲，但是平常身體沒太大毛病，熱愛參加社區及郊遊活動，平常也很喜歡畫畫，某日早上突然急性發燒、右側手腳無力、站不住且無法控制小便，經過整天觀察仍未改善，當天傍晚送至烏日林新醫院急診檢查。

院方發現病情並不單純，便透過腦部電腦斷層（CT）顯示左腦有腫塊合併周邊水腫效應，安排核磁共振檢查（MRI）則發現腦部有3公分腫塊合併惡性水腫，研判可能是腦部膿瘍或惡性腫瘤引起。

烏日林新醫院神經外科主任鍾偉安表示，由於李阿嬤住院後在血液檢查、腫瘤指數或發炎指數方面都正常，全身胸腹部的電腦斷層顯影也無腫瘤跡象，唯一徵象是當天發燒，右側手腳急遽惡化無力，以臨床經驗判斷，李阿嬤最可能是腦部膿瘍引起，其次才是腦部腫瘤引起。

李阿嬤在住院期間以廣效性抗生素治療一陣子，可是仍未改善李阿嬤的小中風，右側肢體幾近癱瘓的問題，因此院方進行「腦部立體定位抽吸手術」，屬傷口小、復原快的腦部微創手術，以利找出腦部病灶是哪一種的腫瘤生成或細菌感染，後續才能有明確治療方向。

腦部立體定位抽吸手術會先利用頭部局部麻醉，為病患釘上立體定位頭架，再戴上立體定位儀配合醫院CT、MRI及腦部血管影像檢查，顯示出病灶立體影像三維座標，精準計算出腦部病灶的位置，接著再到手術室進行麻醉後，利用三維座標，在病患頭部開小傷口，置入導管抽取腫瘤細胞或囊內液體，可對腦部深部病灶進行相關診斷及治療！

鍾偉安指出，此次李阿嬤共抽吸9毫升的膿後送至細菌培養，3天後找出是Streptococcus Constellatus 鏈球菌，確診為左側腦膿瘍；此種細菌常見於頭頸部，因此安排李阿嬤接受牙醫口腔檢查後，發現細菌感染源頭來自假牙清潔習慣不佳，更有15顆齲齒蛀牙未處理，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍。

李阿嬤經過兩個月持續施打第四代抗生素藥物及住院復健，右側肢體肌力明顯從1至2分，慢慢進步到4至5分，身體機能已經漸漸恢復，阿嬤又能重拾畫筆。

阿嬤出院後只需再服用兩週的抗生素藥物，以及接受拔牙治療齲齒就能痊癒，之後只要注意假牙清潔，避免再次感染即可。

鍾偉安提醒，身體任何地方的感染，都有可能感染至腦部導致腦膿瘍甚至腦膜炎，不可延誤就醫。

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