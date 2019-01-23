籌備年餘 大東藝術中心進駐首家親子餐廳

2019-01-23 13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄人潮最熱絡超夯景點之一的大東藝術中心，經1年多招商籌備，今迎來首家親子餐廳進駐，餐廳以戶外建築空間與週遭生態系統結合，引入自然風的流動、錯落的光影，配合店內這次打造的叢林野餐風格，希望家長能夠帶著孩子一起感受大東文化藝術中心的藝文之美。

高市文化局表示，親子餐廳的裝潢設計以白色及綠色為主調，室內空間約200坪，用餐區域主要規劃在一樓，採半開放式的包廂，保有用餐空間的純粹度。樹木造景以及大片的綠色草皮，打造出獨一無二的都市叢林秘境，讓民眾能在仿真的視覺感知花草氣韻，在樹林花卉當中感受放鬆的一天。

二樓採開放式的遊戲空間，生長在都市的孩子們可以自由自在的在草皮上遊玩，讓孩子充分活動揮發精力，另外設有球池區、溜滑梯，搖搖馬等多樣遊樂設施提供小朋友一個盡興玩樂的空間，讓家長能夠於用餐時，享受親子同樂的時光，試營運後每週也將規劃親子或披薩DIY等相關課程。

親子餐廳更提供多種義式料理，包括義大利麵、燉飯、披薩以及兒童餐點，且主廚特別研發屬於兒童的吸睛造型餐點，從家長及孩子角度出發，兼顧外觀及營養，減少炸物的比例，讓小朋友及家長都吃得開心、安心。

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