台灣燈會EASY GO 交通不打結看這裡

2019-01-23 13:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會2月19日至3月3日在屏東登場，為了讓遊客擁有良好的賞燈品質，屏縣府規畫「屏東燈會Easy Go」燈會交通接駁計畫」，交通旅遊處黃國維處長今天（23日）說明燈會接駁5大重點，警察局也鼓勵民眾下載「燈會好交通App」，遊燈會交通才不用煩惱。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會30年來首度在屏東舉行，縣府精心安排多項表演活動及特色燈區，精彩可期，但本次燈會主燈所在地「大鵬灣」交通環境相當嚴峻，除了沒有高鐵、臺鐵站也較遠之外，周邊也較缺乏停車場腹地，因此在交通接駁上是一大考驗。

縣府最推薦民眾的前往方式莫過於雙鐵，中北部民眾可搭乘高鐵轉乘臺鐵至潮州站，臺東、枋寮以南的民眾搭乘至臺鐵林邊站，除有免費接駁車可搭乘外，無障礙的旅客也可搭乘免費復康巴士或免費無障礙接駁車。外國旅客或高雄的民眾，可至高雄捷運國際機場站搭乘免費接駁車；燈會免費接駁車開園前半小時發車，班距10~15分鐘，滿載即發車，搭乘接駁車時會拿到乘車手環，對應到東、西、南轉運站空飄氣球的顏色，各重要交通場站內都有清楚指標，讓民眾跟著指標走，賞燈好輕鬆。

屏縣府說明，為提升燈會交通便利性，除上述規劃2處臺鐵接駁、1處城際接駁、3處轉運站外，也提供9處專供遊客停車的燈會停車場且提供快速接駁服務，並設有往返大鵬灣燈區及東港小鎮燈區的專屬接駁車，讓民眾有全方位的接駁體驗。燈區西轉運站內還規劃有遊覽車及計程車上下車點，縣府也為高雄車站及屏東車站的民眾盤點適合搭乘的客運，更爭取臺鐵於假日增開17班燈會專列及公路客運增開自新左營直達大鵬灣的燈會快線，搭乘高鐵還可搭配「燈會快線套票」，讓民眾賞完燈接續至墾丁旅行。

縣府同時規劃「2019台灣燈會在屏東」、「燈會好交通」兩大App，民眾透過App可瀏覽台灣燈會活動內容、交通搭乘資訊、燈會即時路況資訊、停車資訊及遊程規劃等，更多資訊請參閱燈會導覽手冊或上2019台灣燈會官網查詢。

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