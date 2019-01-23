桃園市希望工程獎學金全國最高 大學12萬、高中8萬

2019-01-23 13:24

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府教育局今天頒發希望工程獎助學金，其中大專院校4名、每人12萬元、高中4名、每人8萬元，是全國公立獎學金中金額最高者，其中師範大學音樂系簡翊安是第4年獲獎，她與父親、弟弟及罹患重病祖父母一同生活，由於父親擔任臨時工收入有限，簡翊安的獎學金大都貼補家用，未來她希望成為老師，讓孩子們在學習知識的同時，亦能學習愛人。

桃園市政府希望工程獎助學金今年已經邁入第12年，頒獎儀式於市府會議室舉行，由教育局長高安邦頒獎給獲獎學生並合影，今年獲獎的學生除簡翊安外，還有輔仁大學社工系張嘉玲、雲林科技大學化學工程與材料工程系陳昶諭、亞洲大學經營管理學系魏歆慈、新興高中范姜孟君、武陵高中陳詠璇、南崁湯敏、光啟高中陳煜祺。

陳昶諭媽媽獨力撫養3名子女，近年罹患慢性腎衰竭，讓家中經濟雪上加霜，陳昶諭希望透過這筆獎學金減少母親負擔，並期許未來在專業工程領域有所成就；張嘉玲爸爸已經過世，媽媽又有糖尿病，家中生活全部仰賴姑姑，獎學金將貼補家用，未來希望成為社工人員，為社會貢獻最大的心力；魏歆慈的父母離異，母親要照顧一家5口生計相當辛苦，因為感受到各界在求學階段幫忙，希望自己將來行有餘力，能回饋社會！

陳詠璇一家3口全靠母親從事房仲收入，她在學校工讀，寒暑假也參加了志工營到偏鄉陪伴小孩；湯敏同樣來自單親家庭，雖然在貧困的環境中成長，從不怨天尤人，未來希望就讀社會科學相關的科系，為鄉土以及弱勢族群盡一份心力。

范姜孟君成績表現佳，目前取得硬體維修丙級、工業電子丙級檢定，也曾參加校內志工服務學習，獎學金將用來支持自己的學業和家庭生活；陳煜祺來自中低收入家庭，喜歡資訊課程，領有多張證照，因為家境並不富裕，他希望考上國立科技大學，未來有穩定工作孝順父母，回饋社會。

高安邦說，桃園市希望工程獎學金辦理宗旨是希望透過長期資助，讓桃園市內卓越清寒學子自高中至大學之學習階段，於經濟上無後顧之憂，順利完成學業，以期樂觀正向的面對困境，積極開創璀璨的未來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/