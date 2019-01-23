調查：「我是台灣人」認同 20年來狂飆到7成5

2019-01-23 13:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕從國家認同到家庭價值，台灣社會變遷基本調查涵蓋34年統計資料，曾被譽為全世界總樣本數最大的社會調查，今年更首度加入科技與風險，針對人工智慧、假消息、以核養綠等社會關注議題詢問民眾；至於國家認同問題，「我是台灣人」認同在2015年達到75%，20年來一路狂飆43個百分點。

科技部從1984年推動「台灣社會變遷基本調查計畫」，歷經34年調查，已經累積12萬5千多人訪問樣本人數，利用資料發表的學術論著已經累積1900多篇，更曾被譽為全世界總樣本數最大的綜合社會調查，今天科技部舉行發表會說明計畫成果。

計畫主持人中研院社會學研究所研究員傅仰止表示，訪問主題涵蓋家庭、教育、社會階層與社會流動、政治文化、傳播、文化價值、宗教、人際關係和社會網絡等面向，收集的資料全面公開，提供學界研究分析，首度新增科技與風險主題，針對台灣人民對於人工智慧的認知、態度、價值觀進行調查，預計今年底完成。

中研院社會所副研究員林宗弘指出，雖然每年都有不同主題的調查，但是對於重要議題例如國家認同，幾乎都會放進問卷中，問卷以四分法的方式來詢問國家認同，包含認同自己是台灣人、是台灣人也是中國人、是中國人也是台灣人，以及是中國人。

林宗弘表示，問卷是從1992年首度加入國家認同題目，當時雙重認同的比例達到5成以上，但是到了2015年已經降到2成3左右；台灣人認同從1995年的32.13%，一路攀升到2015年的75.15%，不過高峰期本身屬於特殊狀態，之後幾年其他調查結果雖然看到台灣認同的比例有點停滯或稍微下滑，但是仍維持在6到7成左右的比例。

台灣目前面臨假消息、假新聞充斥，以及人工智慧等科技應用問題，林宗弘指出，今年針對新興科技與風險議題設計問題，包含人工智慧、網路資安、假新聞、核電問題，例如詢問民眾對於人工智慧支持度與擔心的風險、是否擔心假消息充斥、是否贊成以核養綠等等，都在最新的調查題目中出現。

而根據台灣社會變遷調查的研究成果，也能作為政策相關建言的依據，林宗弘舉例說明，2017年個人月收入在3萬元以下的男性，受訪時有48.39%的比例未婚，這是歷年來最高，今年政府規定的最低薪資突破23k，如果可以持續提升青年就業條件，對於婚姻和生育都會有相當的提升。

傅仰止指出，台灣社會變遷調查涵蓋台灣30多年的社會變化，豐富有代表性且反映台灣全體民眾態度、價值觀和行為，從橫切面來看，台灣也參加國際合作調查可以跟30幾個國家一起比較，這樣研究都是仰賴訪員到台灣各地訪問民眾，也希望社會大眾不要誤會他們是詐騙集團，這是科技部支援的長期的嚴謹的學術研究計畫，民眾接受訪問可以協助讓調查資料更加完整。

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