凌晨賣臘肉竟收到舊鈔 網嚇：那阿嬤有影子嗎？

2019-01-23 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友凌晨5點多，擺攤賣臘肉時，突然來了一名老阿嬤，買了200元臘肉離去，網友突然發現老阿嬤給的鈔票是早已停止發行的舊鈔，嚇得詢問其他網友，「我該注意什麼？」

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」透露，凌晨5點多，天都還沒亮，他已開始一天的工作，擺攤賣著臘肉，突然有一名看似80多歲的老阿嬤來光顧，買了200元的臘肉回去，沒想到原PO看了手中收到的百元鈔票，竟然是早已沒發行的舊鈔，嚇得上網詢問網友。

網友看見紛紛開玩笑地說，「那阿嬤有影子嗎？」「是不是收完錢後一轉身，阿嬤就不見了」、「到中午要注意一下錢有沒有變化」、「阿嬤穿越時空嗎？那張看起來新的」、「這錢不單純，趕緊收起來，交給我保管」。

不少網友直呼原PO賺到了，「當收藏啊！很難找到了」、「連號耶」、「多給她一條臘肉，這個收藏價值更高」、「快收好...絕版了」；不過也有網友認為，「注意看她住哪，可能需要幫助。年關難過，老阿嬤終於也把壓箱寶拿出來花了」。

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