鹿野鄉公所新大樓啟用 要活絡鹿野農產及觀光

2019-01-23 13:13

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉公所新大樓今天上午啟用，行政中心由鹿野村遷移至瑞隆村，鄉長李國強表示，公所前方的熱氣球起降公園已在施工，周邊又有農會的農產冷藏暨加工園區，二層坪水橋、心涼濕地等景點，未來要以公所為基地，串連活絡鹿野鄉的農村產業及觀光經濟。

鹿野鄉公所搬遷，鄉民熱鬧慶祝，客家韻舞團、原住民部落歌舞慶祝，還請來鄉內阿美族頭目為新大樓祈福。

李國強表示，新行政中心從2015年4月開工興建，以環保節能減碳的綠建築規劃設計，公所周邊同步配合設置水圳景觀公園、電纜地下化等，又有鹿野地區農會設置的農產冷藏加工園區，及新建中的熱氣球起降公園為鄰，鄉公所未來不僅是行政中心，也是地方發展農業、觀光的重心。

李國強指出，新啟用的鄉公所除行政中心功能，考量鹿野鄉農產多元，有紅烏龍、鹿野米、紅甘蔗、釋迦、枇杷等農作，大樓內設有全新的農藥殘毒快速檢驗站，未來提供農民便宜又快速的農藥殘留檢驗結果，盼建立鹿野鄉無毒農特產優良品牌，讓消費者安心購買，又能降低農民的檢驗成本。

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