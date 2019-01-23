台鐵首度設關懷據點 協助員工諮商各種大小事

2019-01-23 13:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵不論在車站月台、平交道、軌道路線，時常因民眾闖入軌道發生死傷事故，每起小事故都可能會造成司機員、列車長甚至是車內服勤員心理受傷，更不用說像普悠瑪號新馬站翻覆事故。為了幫助員工做心理預防及事後心理重建，台鐵局於台北車站樓上局本部設立關懷中心－台鐵心驛今日揭牌啟用，另有北區、中區、南區、宜蘭區、花東區5個關懷據點，期望透過心靈輔導協助同仁解決工作難題、生活困擾。

台鐵每年發生數十件死傷事故，根據統計，台鐵從103年至106年，於平交道、軌道路線上、車站內共發生201件死傷事故，導致157人死亡、54人受傷。台鐵局表示，發生事故除會對司機員造成衝擊外，列車長下車協助查看或相關人員來協助時，都可能會看見支離破碎的屍塊，造成心理陰影；因此，建置關懷中心、據點，要制定發生事故後的關懷SOP，提供諮商、法律上諮詢等服務。

台鐵於局本部關懷中心，內部空間包含辦公區、諮商室、多功能教室等，台鐵局表示，關懷中心、據點除是處能讓員工身心休憩的舒適空間外，另會透過內、外部資源的合作，分為「事件前預防」、「事件中應對」、「事件後協助」等系統化方式，規劃循環機制，多面向給予員工工作、生活（法律、財務）、健康（心理、醫療保健）等關懷措施。

台鐵局長張政源表示，要提升台鐵員工士氣，必須要心靈、物質、工作環境全面提升，台鐵員工都是正常人，但不是正常早八晚五的上班，24小時都要有人在工作，同仁面臨很多工作上的壓力，因此，在體能、心靈調適上就非常重要；今日台鐵心驛啟用，就是要對員工進行心靈輔導、生活各方面協助，只要員工有需求都能協助。

張政源表示，除心靈的照顧外，工作環境也要被照顧，台鐵是百年老店，許多建物都很有歷史，同仁工作環境也很有歷史，換句話說就是比較老舊；因此，針對員工工作環境，要求各主管針對改建部分，今年都要完工，新建今年要完成設計、明年完工，讓員工工作環境得到改善。待遇方面，台鐵幾十年沒有檢討相關制度，確實有檢討空間，期許提升員工待遇、福利，提高員工士氣。

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