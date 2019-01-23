彰化421塊車牌被「搶」 國庫過年前賺近300萬

2019-01-23 13:06

〔記者湯世名／彰化報導〕過年新車買氣旺，彰化監理站辦理自用小客貨車「BCP-0001~9999」網路車牌標售，短短3天掀起搶標熱潮，最終共標出421塊車牌，國庫進帳近300萬元，堪稱歷來罕見，其中俗稱「鐵支」的8888超級車牌以8萬1000元標出，創下彰化縣第一高的紀錄。

在自用小客貨車方面，這次標售的車牌分三等級競標，第一級牌照號碼為4個相同的數字如6666、8888等，俗稱「鐵支」，底價為6000元；第二級牌照號碼為前小後大重複對稱的數字如6688，或5678等連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外的車主自選號碼，第二級與第三級底價均為3000元。

經過3天競標，「BCP-8888」的超級車牌至今天競標截止日，歷經16次喊價，決標價高達8萬1000元；次高價為出價24次的BCP-6789，決標金額為6萬9000元。

彰化監理站指出，短短3天掀起搶標熱潮，最終共標出421塊車牌，數量相當龐大，國庫則進帳近300萬元，都堪稱是歷來罕見，應該與農曆春節前民眾踴躍換購新車，因此比較願意花錢搶標車牌有關。

監理站長王顯文表示，以「鐵支」為例，以往彰化監理站標售4個號碼相同的車牌，曾有民眾以50萬元搶下8888車牌的空前紀錄，不過後來熱門車牌退燒，近年來僅剩20萬元左右的價碼，甚至驟降到僅以10多萬元即可得標，這次8888更僅以8萬1000元即標出，可見熱門車牌不再是民眾購車時的首選。

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