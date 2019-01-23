大學學測後天登場 明下午開放看試場

2019-01-23 12:50

〔記者林國賢／雲林報導〕108學年度大學學科能力測驗將於25、26日舉行，雲林縣設斗六高中、虎尾高中兩分區考場，主辦試務的雲林科技大學呼籲民眾考識期間行經考場請勿喧嘩，以免影響考生應考。

雲科大指出，明天下午2點至4點兩考區同時開放試場供考生查看，請考生依應試號碼確實查看試場座位，以免屆時倉促而跑錯試場。

今年共有3149名考生應識，斗六高中設38個試場，1596名考生，應試號碼自10224201至10227942；第2分區設於虎尾高中，設有39個試場，1553名考生，應試號碼自10228001至10231635，以及19510101至19510205。

今年首度學測五科必考改為選考，並調整考科節次，25日進行英文、國文（選擇題）、社會3科測驗；26日考試科目為數學、國寫、自然3科。

雲科大教務長李傳房表示，考生若入場應試未攜帶相關身分證件，且至當節考試結束鈴聲畢未送達指定地點，則違反試場規則，將扣減該科成績1級分。

另行動電話及具通訊功能之穿戴式裝置（如智慧型手環、手錶及眼鏡等）切勿攜帶入場。

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