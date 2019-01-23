三總澎湖高階磁振造影儀啟用 提升離島醫療

2019-01-23 12:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖醫療水準長期遭民眾詬病，近年來三總澎湖分院、衛福部澎湖醫院兩院致力提升軟硬體設施，已漸見成效！三總澎湖分院今日啟用高階磁振造影儀，能篩檢全身腫瘤、頭頸部血管、乳房、肝臟等疾病，提升離島醫療。

今日啟用儀式冠蓋雲集，國防部軍醫局長陳建同中將、三軍總醫院長蔡建松將軍抵澎主持，澎湖縣副縣長許智富、衛生局長蕭靜蓉、馬公市長葉竹林、衛生福利部澎湖醫院院長郭泰宏、三總澎湖分院長張芳維、立委楊曜辦公室主任段湘玲等貴賓，都到場共襄盛舉，並共同剪綵。

由於軍醫局長陳建同中將為澎湖女婿，對於離島居民健康感同身受，因此編列超過3600萬經費，引進美國進口全新的「GE Optima MR450W高階磁振造影掃描儀」，與本島醫學中心等級，以朝向預防醫學及精準醫療方向發展（早期發現、早期治療），可大幅縮短檢查時間（頭顱部位檢查比較可加快10分鐘），此外70公分大孔徑檢查隧道，使體型壯碩的受檢者也能輕易進入，提供受檢者舒適的掃描環境。

全新的高階磁振造影掃描儀，具有全身各部位檢查3D次毫米高解析等體素採集技術，一次採集重建任意剖面，整合式高密度線圈，提供多種組合，從頭到腳設置一次完成之特性，亦是同級最佳小視野，高解析之DWI/DTI影像，提供小病灶更精確的診斷，可全身不打藥的MR血管影像，全新醫療裝備，可謂身體檢查的神兵利器。

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